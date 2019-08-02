Кличко не позволит себя уволить

Мэр Киева Виталий Кличко угрожает в случае его увольнения обратиться к европейским партнерам. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Украинский кабмин уже подтвердил получение письма из офиса президента.

Кличко, комментируя ситуацию, заявил, что намерен обращаться в судебные инстанции и к европейским партнерам в случае его увольнения.

«Европейская хартия местного самоуправления уже свои выводы в этом ключе сделала. Если мы хотим построить демократическое государство, то «спускать парашютистов» в городскую власть, пренебрегая мнением граждан, неправильно», — передает издание РБК-Украина слова Кличко.

Кличко также расскзаал, зачем встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. По словам мэра Киева, ему «не нужна крыша». Он добавил, что Украина без поддержки партнеров уже бы стала «частью Российской империи».

Кличко работает на посту мэра города и главы администрации с июня 2014 года.