США ввели новые санкции против РФ из-за дела Скрипалей

США вводят новые санкции против России из-за ситуации с применением вещества «Новичок» в британском Солсбери. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп, передает Politico.

По данным СМИ, поводом для новых ограничительных мер стала ситуация с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. Госдеп и министерство финансов подготовили новый пакет санкций еще в конце марта, но Трамп не подписывал документ до сегодняшнего дня. Издание сообщает, что американский лидер специально заморозил второй раунд санкций, потому что не хотел противодействовать президенту РФ Владимиру Путину.

Комитет палаты представителей США по иностранным делам в июле призвал американского лидера ввести против России новые санкции, чтобы Москва понесла ответственность «за грубое применение химического оружия в Европе».

США в августе прошлого года ввели санкции против Москвы из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Лондон обвиняет в случившемся Москву, при этом РФ опровергает все обвинения.