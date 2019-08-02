МИД Японии назвал визит Медведева на Итуруп прискорбным

МИД Японии назвал визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп «несовместимым с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, а также уязвляющим чувства японцев. Об этом стало известно 2 августа.

Ранее Медведев прилетел с визитом на остров Итуруп. Там он провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

«Подобный визит несовместим с позицией Японии по северным территориям, уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным», — передает ведомство.

При этом японский МИД призвал Россию предпринять меры для улучшения отношений между странами, в том числе это касается заключения мирного договора.

Россия и Япония давно не могут договориться и заключить мирный договор. Москва утверждает, что южные Курилы вошли в состав СССР после Великой мировой войны, и российский суверенитет над территорией не подлежит сомнению. В свою очередь, Япония претендует на все острова.