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8:38   2 Августа 2019
Россия

Машины с косатками из «китовой тюрьмы» прибыли в Хабаровский край

Машины с косатками из «китовой тюрьмы» прибыли в Хабаровский край

Колонна машин с косатками из «китовой тюрьмы» прибыла в Хабаровский край к месту выпуска в Охотском море. Об этом 2 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД Хабаровского края. 

Ранее партия из двух косаток и шести белух была выпущена в Охотское море 27 июня, 16 июля специалисты выпустили вторую группу. Третий выпуск начался вечером 1 августа. Из-за того, что температура весь день превышала 30 градусов, автомобили с тремя косатками отправились в сторону Хабаровского края только в 23:00 в четверг. 

«Колонна машин прибыла в Хабаровский край и движется в Хабаровск. На границе регионов экипажи ГИБДД Приморья передали сопровождение хабаровским коллегам. Фуры шли без остановок, машины сопровождения принимали их на ходу», — передает собеседник агентства. 

Собеседник РИА Новости добавил, что машины ГИБДД сопроводят косаток до порта, где их перегрузят на речное судно. 

«Китовая тюрьма» приобрела известность после того, как в прошлом году Greenpeace заявили о подготовке незаконной продажи из РФ в Китай 13 краснокнижных косаток. Ситуация всколыхнула не только российскую, но и международную общественность. Многие звезды призвали президента РФ Владимира Путина разобраться с проблемой. 

В феврале Путин поручил Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с учеными решить судьбу животных. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #китовая тюрьма

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