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8:01   2 Августа 2019
Россия

Армейская авиация начала тушить лесные пожары в Сибири

Армейская авиация начала тушить лесные пожары в Сибири

Вертолеты армейской авиации приступили к ликвидации огня в лесных массивах Сибири, сообщили в министерстве обороны 2 августа. Отмечается, что летательные аппараты, которые оборудованы водосливными устройствами емкостью пять тонн, ежедневно будут выполнять до 15 вылетов.

Заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков сообщил о старте вылетов Ил-76 Военно-транспортной авиации после ночного перерыва. Всего в пятницу ожидается не менее 20 таких мероприятий.

«На данный момент восемь самолетов провели сброс, девятый и десятый находятся в воздухе», — добавил он.

Каждый самолет везет 42 тонны воды, чтобы локализовать горение.

Армейская авиация начала тушить лесные пожары в Сибири

Согласно сводке красноярского лесопожарного центра, за минувшие сутки площадь пожаров увеличилась на 13 тысяч гектар. Очаги зафиксированы в Абанском, Богучанском, Бирилюсском, Енисейском, Кежемском, Северо-Енисейском, Тассевском, Таймырском и Эвенкийском районах.

«На территории края действует 129 лесных пожаров на общей площади 1 109 992,2 гектаров, в том числе в зоне контроля — 101 на площади 1 100 005 гектаров», — указано в сообщении.

Населенным пунктам ничего не угрожает. В тушении задействованы 734 человека и 43 единицы техники. Напомним, что в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Армейская авиация начала тушить лесные пожары в Сибири

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Автор: Анна Манц
#пожар #сибирь #лес #военные

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