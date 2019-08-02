Почти 500 километров дорог и 39 населенных пунктов оказались под водой в Приамурье

Правительство Амурской области сообщило, что за последние судки из-за паводка в воде оказались еще семь населенных пунктов, теперь их общее количество достигает 39. Отмечается, что все они находятся на территории 14 муниципальных образований одного городского округа.

В Белогорске почти полтысячи частных домов, 962 придомовых территории и 350 дачных участков подтоплены. 11 населенных пунктов Мазановского района остаются без электричества, еще 23 — без транспортного сообщения.

По данным краевого правительства, свыше двух с половиной тысяч людей эвакуировали, в том числе 902 ребенка. 519 человек, среди которых 212 детей, находятся в пунктах временного размещения. Остальные проживают у родственников или знакомых.

Региональное министерство транспорта информировало, что от паводков пострадало 238 километров региональных и 230 километров муниципальных дорог в 14 районах Приамурья.

«На сегодняшний день дорожными организациями восстановлены проезды по 23 участкам автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Амурупрадора» и имеющих статус регионального значения. Общая протяженность восстановленных дорог - 57 километров», — добавили в ведомстве.

Согласно последним данным, 11 мостов и 90 участков региональных трасс разрушены или находятся под наблюдением. 22 из них закрыты для проезда, по остальным движение затруднено. В работах задействовано 67 единиц дорожной техники.

Напомним, что в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.