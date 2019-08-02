Бангкок потрясли несколько взрывов

Взрывы прогремели в центральных районах таиландского Бангкока, сообщили ThaiPBS News в Twitter 2 августа.

Первые сообщения о громких хлопках появились в 9.10 по местному времени, 5.10 по московскому. Взрывы прогремели у правительственного здания в районе Чонг Нонси, здесь полицейские обнаружили три бомбы. Сообщается о двух пострадавших, их госпитализировали.

Полиция оцепила район инцидента, проводится проверка. Отмечается, что имеются повреждения от разрыва снарядов.

Согласно данным Nation TV, всего было семь взрывов. Первые три прогремели в районе Прату Нам с промежутком пять-семь минут. От них пострадали два муниципальных работника, которые убирали мусор.

Стоит отметить, что взрывные устройства находились рядом с гостиницей Centara Grand, где проходит саммит государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В министерских встречах АСЕАН участвуют, в частности, делегации из России, США и Китая.

Еще два взрыва зафиксировали под станцией наземного метро «Чонгнонси». Здесь располагаются посольства, в частности российское, и главные офисы банковских учреждений. Пострадавших нет. Последние два инцидента произошли у комплекса правительственных зданий в районе улицы имени короля Рамы Девятого. Данные о пострадавших отсутствуют.