Бангкок потрясли несколько взрывов
Взрывы прогремели в центральных районах таиландского Бангкока, сообщили ThaiPBS News в Twitter 2 августа.
Первые сообщения о громких хлопках появились в 9.10 по местному времени, 5.10 по московскому. Взрывы прогремели у правительственного здания в районе Чонг Нонси, здесь полицейские обнаружили три бомбы. Сообщается о двух пострадавших, их госпитализировали.
Полиция оцепила район инцидента, проводится проверка. Отмечается, что имеются повреждения от разрыва снарядов.
เมื่อเวลา 09.40 น. เจ้าหน้าที่อีโอดีเข้าตรวจสอบพื้นที่ หลังเกิดเหตุระเบิด บริเวณกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ #ระเบิด pic.twitter.com/4mYfX4fLim— ThaiPBS News (@ThaiPBSNews) August 2, 2019
Согласно данным Nation TV, всего было семь взрывов. Первые три прогремели в районе Прату Нам с промежутком пять-семь минут. От них пострадали два муниципальных работника, которые убирали мусор.
Стоит отметить, что взрывные устройства находились рядом с гостиницей Centara Grand, где проходит саммит государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В министерских встречах АСЕАН участвуют, в частности, делегации из России, США и Китая.
Еще два взрыва зафиксировали под станцией наземного метро «Чонгнонси». Здесь располагаются посольства, в частности российское, и главные офисы банковских учреждений. Пострадавших нет. Последние два инцидента произошли у комплекса правительственных зданий в районе улицы имени короля Рамы Девятого. Данные о пострадавших отсутствуют.