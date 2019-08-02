Суд обязал Кэти Перри заплатить за плагиат

Американская исполнительница Кэти Перри выплатит христианскому рэперу Маркусу Грею почти 2,8 миллиона долларов как компенсацию за незаконно скопированную песню, постановил федеральный суд присяжных.

Речь идет о произведении «Dark Horse», которое четыре недели возглавляло чарт Billboard. Присяжные решили, что оно скопировано с трека рэп-исполнителя и его соавторов «Joyful Noise».

Теперь исполнитель должна лично перечислить реперу 550 тысяч долларов, а остальная сумма ложится на плечи ее продюсеров и лейбла Capitol Records. Стоит отметить, что песня принесла Перри музыкальную награду «Грэмми», а лейбл заработал на ней 31 миллион долларов. Из-за этого адвокаты Грея требовали компенсацию в размере 20 миллионов в американской валюте.