Помпео и глава МИД КНР обсудили денуклеаризацию КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с главой министерства иностранных дел Китая Ван И 1 августа в Бангкоке.

Официальный представитель американского Государственного департамента Морган Ортагус рассказала, что стороны обсудили денуклеаризацию Северной Кореи. Помпео и И подтвердили приверженность к ядерному разоружению республики, а также подчеркнули необходимость ее возвращения к переговорам.

Кроме этого, госсекретарь выразил обеспокоенность насчет обращения с религиозными меньшинствами со стороны китайского правительства.

While in Bangkok, I had an in-depth exchange of views with Chinese State Councilor Wang Yi on U.S.-China relations and North Korea, among other important topics of mutual concern. When it advances U.S. interests, we are ready to cooperate with China. pic.twitter.com/gECjkEHme7