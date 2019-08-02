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5:46   2 Августа 2019
Весь мир

Помпео и глава МИД КНР обсудили денуклеаризацию КНДР

Помпео и глава МИД КНР обсудили денуклеаризацию КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео встретился с главой министерства иностранных дел Китая Ван И 1 августа в Бангкоке.

Официальный представитель американского Государственного департамента Морган Ортагус рассказала, что стороны обсудили денуклеаризацию Северной Кореи. Помпео и И подтвердили приверженность к ядерному разоружению республики, а также подчеркнули необходимость ее возвращения к переговорам.

Кроме этого, госсекретарь выразил обеспокоенность насчет обращения с религиозными меньшинствами со стороны китайского правительства.

Ранее Пхеньян и Вашингтон пытались договориться о плане реализации соглашений о денуклеаризации и нормализации американо-северокорейских отношений, выработанных на саммите в Сингапуре. Однако процесс застопорился из-за несогласованности государств. Так, КНДР ожидала выполнения обязательств, которые взяли на себя американцы, а Белый дом был недоволен отсутствием шагов по ядерному разоружению со стороны Северной Кореи.

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Автор: Анна Манц
#сша #кндр #китай #помпео #ван и #денуклеаризация

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