Первый корпус парома для Сахалина спустили на воду

Амурский судостроительный завод спустил на воду в Комсомольске-на-Амуре корпус первого парома для Сахалина «Александр Деев», сообщили в правительстве Хабаровского края 2 августа.

В сообщении отмечается, что для вывода и дальнейшей достройки конструкции подготовили специальный судоподъемный понтон, который облегчил всплытие корпуса. На данный момент параллельно проходят испытания балластных цистерн, подготовка к покраске, монтаж донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков.

«Однако основные силы судостроителей сконцентрированы на подготовке судна к монтажу линии вала», — добавили в сообщении.

Строительство парома ведется на круглосуточной основе, в нем задействовано свыше 300 специалистов. По графику, в августе будущего года «Александра Деева» отправят во Владивосток, чтобы провести необходимые тесты и сдать его в эксплуатацию.

АСЗ создает два парома, чтобы связать Сахалин и материковую часть России. Изначально, судна должны были передать в этом году, однако сроки сдвинулись на 2020 и 2021 года из-за санкций и кадровых вопросов.

«Александр Деев» будет курсировать на переправе Ванино-Холмск. Судно высотой с пятиэтажный дом способно двигаться во льдах толщиной метр. Три грузовые палубы судна вместят 30 ж/д вагонов, 48 грузовых и 28 легковых машин.