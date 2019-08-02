Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Размер единой субсидии для ДФО превысит 94 миллиарда рублей

Размер единой субсидии для ДФО превысит 94 миллиарда рублей

 Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока

Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока
Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Женщинам Саудовской Аравии позволили путешествовать и быть опекунами

Женщинам Саудовской Аравии позволили путешествовать и быть опекунами

 Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера

Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера
Размер единой субсидии для ДФО превысит 94 миллиарда рублей

Размер единой субсидии для ДФО превысит 94 миллиарда рублей

 Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока

Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока
Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Женщинам Саудовской Аравии позволили путешествовать и быть опекунами

Женщинам Саудовской Аравии позволили путешествовать и быть опекунами

 Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера

Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера
4:51   2 Августа 2019
Россия

Размер единой субсидии для ДФО превысит 94 миллиарда рублей

Размер единой субсидии для ДФО превысит 94 миллиарда рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока до 2022 составляет более 94 миллиардов рублей. Об этом он заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста ДФО в Чите 2 августа.

Также глава правительства сообщил о подписании документов о выделении дополнительных денег и об изменениях в их распределении.

Согласно информационным материалам, власти предоставят дальневосточным регионам в общей сумме 94,3 миллиарда рублей.

Напомним, что глава Кабинета министров прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. 1 августа он подписал распоряжение о выделении свыше 15 миллиардов рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа. Также ранее Медведев утвердил мероприятия, направленные на развитие Забайкальского края, и оценил реализацию плана по общему развитию дальневосточных центров экономического роста.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#медведев #развитие #забайкалье #дфо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...