Размер единой субсидии для ДФО превысит 94 миллиарда рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока до 2022 составляет более 94 миллиардов рублей. Об этом он заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста ДФО в Чите 2 августа.

Также глава правительства сообщил о подписании документов о выделении дополнительных денег и об изменениях в их распределении.

Согласно информационным материалам, власти предоставят дальневосточным регионам в общей сумме 94,3 миллиарда рублей.

Напомним, что глава Кабинета министров прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. 1 августа он подписал распоряжение о выделении свыше 15 миллиардов рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа. Также ранее Медведев утвердил мероприятия, направленные на развитие Забайкальского края, и оценил реализацию плана по общему развитию дальневосточных центров экономического роста.