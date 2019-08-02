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4:36   2 Августа 2019
Россия

Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока

Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока

Планы по социальному развитию центров экономического роста Дальнего Востока выполняются приемлемо, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по соответствующему вопросу в Чите 2 августа.

«По итогам прошлого года, если говорить о кассовом исполнении, то это почти 98 процентов… Использовано из 23,7 миллиарда рублей 23,2 миллиарда», — сказал он.

В текущем году предстоит реализовать порядка 200 мероприятий, стоимость которых составляет около 16 миллиардов рублей, добавил глава правительства. Он призвал следить за «корректным, грамотным, эффективным» использованием средств, а также не срывать график сдачи социально значимых объектов и помнить о качестве работ.

«Эти деньги, вне всякого сомнения, должны работать и не простаивать», — отметил Медведев.

Напомним, что глава Кабинета министров прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. 1 августа он подписал распоряжение о выделении свыше 15 миллиардов рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа. Также ранее Медведев утвердил мероприятия, направленные на развитие Забайкальского края.

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Автор: Анна Манц
#медведев #развитие #дфо

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