Медведев оценил реализацию мер по развитию Дальнего Востока

Планы по социальному развитию центров экономического роста Дальнего Востока выполняются приемлемо, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по соответствующему вопросу в Чите 2 августа.

«По итогам прошлого года, если говорить о кассовом исполнении, то это почти 98 процентов… Использовано из 23,7 миллиарда рублей 23,2 миллиарда», — сказал он.

В текущем году предстоит реализовать порядка 200 мероприятий, стоимость которых составляет около 16 миллиардов рублей, добавил глава правительства. Он призвал следить за «корректным, грамотным, эффективным» использованием средств, а также не срывать график сдачи социально значимых объектов и помнить о качестве работ.

«Эти деньги, вне всякого сомнения, должны работать и не простаивать», — отметил Медведев.

Напомним, что глава Кабинета министров прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. 1 августа он подписал распоряжение о выделении свыше 15 миллиардов рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа. Также ранее Медведев утвердил мероприятия, направленные на развитие Забайкальского края.