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4:22   2 Августа 2019
Россия

Медведев утвердил меры по развитию Забайкалья

Медведев утвердил меры по развитию Забайкалья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, в котором указаны мероприятия для развития Забайкальского края. Об этом он сообщил на совещании на соответствующую тематику в Чите 2 августа.

Он отметил, что протокол совещания с различными позициями по развитию Забайкалья, который обсуждали накануне, 1 августа, подготовлен. 

«Не буду к этому возвращаться, просто хочу сказать, что такой документ подписан и подлежит применению», — сказал Медведев.

Напомним, что глава Кабинета министров прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. 1 августа он подписал распоряжение о выделении свыше 15 миллиардов рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа.

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Автор: Анна Манц
#медведев #развитие #забайкалье #дфо

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