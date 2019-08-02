Медведев утвердил меры по развитию Забайкалья

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, в котором указаны мероприятия для развития Забайкальского края. Об этом он сообщил на совещании на соответствующую тематику в Чите 2 августа.

Он отметил, что протокол совещания с различными позициями по развитию Забайкалья, который обсуждали накануне, 1 августа, подготовлен.

«Не буду к этому возвращаться, просто хочу сказать, что такой документ подписан и подлежит применению», — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев обсудил социально-экономическое развитие Забайкальского края с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Осиповым https://t.co/vTAcRBjmw8 pic.twitter.com/m9YJRhGOdl — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) August 1, 2019

Напомним, что глава Кабинета министров прибыл на Дальний Восток с рабочей поездкой. 1 августа он подписал распоряжение о выделении свыше 15 миллиардов рублей пяти регионам Дальневосточного федерального округа.