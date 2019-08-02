Возобновлено движение по трассе «Сибирь» в Иркутской области

Участок трассы Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области возобновил работу, сообщили в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Прибайкалье» 2 августа.

В сообщении указано, что все транспортные средства могут двигаться на участке «Сибири» с 1 491+ 200 по 1 494+300 километра. Возобновление движения состоялось в 5.00 по местному времени, полночь по московскому.

«Организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе.

Перед восстановлением дорожники обследовали затопленные четыре километра трассы, подчеркнули в ведомстве. Мост через реку Ия и дорожное полотно не имеют повреждений. Открытия Р-255 ждали порядка полутора тысяч автомобилистов.

Стихия разбушевалась в Иркутской области в конце июля. Согласно официальным данным, из-за паводка погибли 25 человек, еще семь людей пропали без вести. 3 июля российский президент Владимир Путин подписал указ, который присвоил ситуации в Приангарье статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Пострадавшим от паводков помогают военнослужащие.