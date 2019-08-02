РФ предложила блоку НАТО ввести мораторий на РСМД

Москва предложила блоку НАТО, в частности Вашингтону, объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности по аналогии с Россией, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш», — сказал он.

Дипломат добавил, что вопрос о возвращении к договоренностям по контролю подобных вооружений остается в повестке дня. Он уверен, что решение американцев покинуть сделку сыграет против интересов Штатов, вопреки их мнению. К тому же, у России намного больше претензий к США по данному вопросу, нежели у них, и они имеют базу.

«Давление, прессинг и сила — это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было», — отметил Рябков.

20 октября 2018 года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за «нарушений» со стороны России. 2 февраля он заявил о желании создать новый улучшенный документ с большим количеством участников.

В этот же день российский президент Владимир Путин решил зеркально ответить американской стороне на приостановку договоренностей. К тому же, он распорядился прекратить попытки инициирования переговоров, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог». Этого не произошло и 3 июля глава РФ подписал указ о приостановке договора.

Договор теряет силу 2 августа.