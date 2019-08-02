Авиалесохрана сообщила о ликвидации 25 лесных пожаров за сутки

Специалисты потушили 25 лесных пожаров, которые поглотили почти семь тысяч гектаров, за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе Авиалесохраны 2 августа.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров», — указано в сообщении.

Согласно данным на полночь 2 августа, в России ликвидируют 160 лесных пожаров на площади более 122 тысяч гектар. Наибольший урон получила Иркутская область, так как здесь зафиксировано 62 очага, которые поглотили свыше 89 тысяч гектар.

Самой напряженной остается ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в тушении огня. Первые самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76 прилетели в Красноярск. Также глава правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел проверить версию намеренного поджога для сокрытия хищения леса.