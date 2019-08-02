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3:14   2 Августа 2019
Россия

Авиалесохрана сообщила о ликвидации 25 лесных пожаров за сутки

Авиалесохрана сообщила о ликвидации 25 лесных пожаров за сутки

Специалисты потушили 25 лесных пожаров, которые поглотили почти семь тысяч гектаров, за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе Авиалесохраны 2 августа.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров», — указано в сообщении.

Согласно данным на полночь 2 августа, в России ликвидируют 160 лесных пожаров на площади более 122 тысяч гектар. Наибольший урон получила Иркутская область, так как здесь зафиксировано 62 очага, которые поглотили свыше 89 тысяч гектар.

Авиалесохрана сообщила о ликвидации 25 лесных пожаров за сутки

Самой напряженной остается ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке. Ранее российский президент Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в тушении огня. Первые самолеты Военно-транспортной авиации Ил-76 прилетели в Красноярск. Также глава правительства Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел проверить версию намеренного поджога для сокрытия хищения леса.

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Автор: Анна Манц
#пожар #лес #ликвидация #авиалесоохрана

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