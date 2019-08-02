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3:01   2 Августа 2019
Весь мир

Женщинам Саудовской Аравии позволили путешествовать и быть опекунами

Женщинам Саудовской Аравии позволили путешествовать и быть опекунами

Правительство Саудовской Аравии изменило ряд законов, чтобы женщины королевства старше 21 года могли самостоятельно получать загранпаспорт и становиться опекуном для несовершеннолетних. Более того, женщины теперь также могут сами регистрировать новорожденных в государственных органах.

Ранее для самостоятельных путешествий подданным СА обязательно требовалось разрешение опекуна мужского пола, то есть отца, брата или мужа. Опекуном также могли выступать только мужчины королевства.

Такие изменения стали возможными после прихода ко власти в 2015 году Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, который спустя два года назначил сына — Мухаммеда бен Салмана — наследником. Последний принял план развития под названием Vision 2030, чтобы в корне преобразовать некогда самое консервативное королевство.

Женщинам Саудовской Аравии позволили путешествовать и быть опекунами

Так, в прошлом году на территории Саудовской Аравии открылись первые кинотеатры, а в скором времени ожидается появление театра. Активно меняется социальный статус женщин: им разрешили водить машину, служить в армии и посещать спортивные мероприятия.

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Автор: Анна Манц
#саудовская аравия #женщины #загранпаспорт #опекун

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