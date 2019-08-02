Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера

Федеральное бюро расследований США подтвердило смерть бандита Джона Диллинджера спустя 85 лет.

Гангстер был известен в 1930-х годах. Его банда специализировалась на грабеже банковских учреждений и полицейских арсеналов. Диллинджер и его сообщники также помогали «своим» бежать из-под стражи. В период с 1933 по 1934 год преступники убили не менее десяти людей и ранили семерых на Среднем западе.

В офисе ФБР в Чикаго рассказали, что его смерть стала концом «эры гангстеров». Преступник был печально известным и жестоким вором, указано в пресс-релизе. Сейчас ходят слухи, что Диллинждер смог спастись, однако бюро опровергло их.

«22 июля 1934 года, 85 лет назад, агенты ФБР застрелили Диллинджера в ходе перестрелки», — указано в публикации.

На сервисе Flickr можно найти фото посмертной маски гангстера. После его смерти 27 человек осудили за содействие в преступлениях Диллинджера и за его сокрытие. В июле двое родственников преступника заявили, что хотят провести его эксгумацию. Они полагают, что агенты ФБР застрелили кого-то другого. Мероприятие проведут в рамках документального фильма.