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 Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера

Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера
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 Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера

Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера
2:30   2 Августа 2019
Весь мир

Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера

Потребовалось 85 лет, чтобы ФБР подтвердило ликвидацию гангстера Диллинджера

Федеральное бюро расследований США подтвердило смерть бандита Джона Диллинджера спустя 85 лет.

Гангстер был известен в 1930-х годах. Его банда специализировалась на грабеже банковских учреждений и полицейских арсеналов. Диллинджер и его сообщники также помогали «своим» бежать из-под стражи. В период с 1933 по 1934 год преступники убили не менее десяти людей и ранили семерых на Среднем западе.

В офисе ФБР в Чикаго рассказали, что его смерть стала концом «эры гангстеров». Преступник был печально известным и жестоким вором, указано в пресс-релизе. Сейчас ходят слухи, что Диллинждер смог спастись, однако бюро опровергло их.

«22 июля 1934 года, 85 лет назад, агенты ФБР застрелили Диллинджера в ходе перестрелки», — указано в публикации.

На сервисе Flickr можно найти фото посмертной маски гангстера. После его смерти 27 человек осудили за содействие в преступлениях Диллинджера и за его сокрытие. В июле двое родственников преступника заявили, что хотят провести его эксгумацию. Они полагают, что агенты ФБР застрелили кого-то другого. Мероприятие проведут в рамках документального фильма.

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Автор: Анна Манц
#сша #фбр

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