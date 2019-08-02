Выставка, посвященная Крымскому мосту, открыла двери в ГУМе

Посетители столичного ГУМа смогут сфотографироваться на фоне путепровода, соединяющего Крым и остальную часть России, сообщили в информационном центре «Крымский мост».

60-метровая экспозиция представлена на третьей линии главного универмага страны. Всего она имеет восемь зон. Гости увидят Крымский мост с высоты башенного крана, проплывут по Керченскому проливу на импровизированном корабле, а также увидят все этапы и технологии воздвижения путепровода.

Более того, посетителям покажут архивные документы, некоторые из которых датируются 1068 годом, когда было впервые подсчитано расстояние от Тмутаракани до Корчева, то есть от нынешней Тамани до Керчи.

«В зоне виртуальной реальности установлена монтажная корзина с 3D-очками. Она поднимает на высоту птичьего полета, с которой в формате 360 видно самый длинный мост в России и Европе», — добавили в инфоцентре.

Выставка будет действовать до конца лета. Стоит отметить, что она стала второй по счету именно в ГУМе.

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.