Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины
Киев смог противостоять московскому «плану по уничтожению Украины», заявил бывший президент страны Петр Порошенко в Facebook 1 августа.
Он уверен, что Россия якобы хотела наказать государство «за революцию достоинства». Однако сейчас Украина стала совсем другой страной. Вместе с тем, глава партии «Европейская солидарность» отрицает, что время его президентства было поражением.
«Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и кто будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь», — указано в публикации.
Также пятый украинский глава продублировал свои умозаключения в Twitter.
Якщо згадати, з чого ми почали, через що пройшли і хтось буде мати сміливість сказати, що це є поразка, я точно з цим не погоджуся. Ми зруйнували план Путіна, як би банально це не звучало, знищити Україну, наказати нас за Революцію гідності. Ми маємо зараз іншу державу. pic.twitter.com/FhtqZvXCpj— Петро Порошенко (@poroshenko) August 1, 2019