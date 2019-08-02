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1:51   2 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Киев смог противостоять московскому «плану по уничтожению Украины», заявил бывший президент страны Петр Порошенко в Facebook 1 августа.

Он уверен, что Россия якобы хотела наказать государство «за революцию достоинства». Однако сейчас Украина стала совсем другой страной. Вместе с тем, глава партии «Европейская солидарность» отрицает, что время его президентства было поражением.

«Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и кто будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь», — указано в публикации.

Также пятый украинский глава продублировал свои умозаключения в Twitter.

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Автор: Анна Манц
#порошенко #украина

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