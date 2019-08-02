Порошенко отрицает, что его президентство было поражением для Украины

Киев смог противостоять московскому «плану по уничтожению Украины», заявил бывший президент страны Петр Порошенко в Facebook 1 августа.

Он уверен, что Россия якобы хотела наказать государство «за революцию достоинства». Однако сейчас Украина стала совсем другой страной. Вместе с тем, глава партии «Европейская солидарность» отрицает, что время его президентства было поражением.

«Если вспомнить, с чего мы начали, через что прошли и кто будет иметь смелость сказать, что это поражение, я точно с этим не соглашусь», — указано в публикации.

Также пятый украинский глава продублировал свои умозаключения в Twitter.