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Трамп думает над блокадой Венесуэлы

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1:24   2 Августа 2019
Весь мир

Трамп думает над блокадой Венесуэлы

Трамп думает над блокадой Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность блокады Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома 1 августа.

«Да, я рассматриваю», — ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп думает над блокадой Венесуэлы

23 января глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо незаконно объявил себя президентом республики на время работы временного правительства. Такое заявление поддержали США, а в след за ними еще ряд стран. Более того, американцы потребовали от законного главы Николаса Мадуро исключить любые силовые действия против оппозиции.

Мадуро назвал Гуаидо американской марионеткой. Россия, Китай, Турция и другие государства также поддерживают законного лидера. 4 июля глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса заявил, что граждане США лишаются защиты на территории республики.

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Автор: Анна Манц
#сша #блокада #трамп #венесуэла

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