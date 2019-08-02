Трамп думает над блокадой Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность блокады Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома 1 августа.

«Да, я рассматриваю», — ответил он на соответствующий вопрос.

23 января глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо незаконно объявил себя президентом республики на время работы временного правительства. Такое заявление поддержали США, а в след за ними еще ряд стран. Более того, американцы потребовали от законного главы Николаса Мадуро исключить любые силовые действия против оппозиции.

Мадуро назвал Гуаидо американской марионеткой. Россия, Китай, Турция и другие государства также поддерживают законного лидера. 4 июля глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса заявил, что граждане США лишаются защиты на территории республики.