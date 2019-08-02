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 Разведка США заявила о новых пусках снарядов из КНДР

Разведка США заявила о новых пусках снарядов из КНДР
1:13   2 Августа 2019
Весь мир

Разведка США заявила о новых пусках снарядов из КНДР

Разведка США заявила о новых пусках снарядов из КНДР

Американская разведка зафиксировала вероятный пуск ракет с территории Северной Кореи, сообщили Reuters со ссылкой на источники в администрации Штатов.

Отмечается, что новый пуск схож с недавним. Источники указали, что количество снарядов установить не удалось, однако они не угрожают Северной Америке.

Данные подтвердили военнослужащие Южной Кореи, сообщив, что КНДР запустила в воздух «неопознанные снаряды» малой дальности. Событие состоялось в период с 2.59 часов по 3.23 по местному времени, с 20.59 по 21.23 четверга по московскому, в провинции Хамген-Намдо. 

«Мы наблюдаем за ситуацией на случай новых пусков и остаемся в состоянии готовности», — указано в заявлении.

Разведка США заявила о новых пусках снарядов из КНДР

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика призвала южных соседей отказаться от проведения военных учений совместно с американскими войсками в августе. Стоит отметить, что Пхеньян расценивает их как подготовку к войне на Корейском полуострове. Сеул отказал ему, подчеркнув, что вооруженные силы не могут существовать без проведения подобных мероприятий. Пуски ракет КНДР могут быть ответом Южной Корее.

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Автор: Анна Манц
#сша #кндр #ракета #южная корея #пуск

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