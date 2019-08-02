Главу «Левого блока» задержали для допроса об участии в уличных беспорядках

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что он является фигурантом дела о массовых беспорядках на незаконном митинге оппозиции в Москве, который прошел 27 июля.

Собеседник отметил, что главу движения повторно доставят в Следственный комитет, чтобы провести допрос и другие мероприятия. Ранее Кузьмина уже допрашивали в рамках этого делопроизводства. Данные подтвердил и адвокат фигуранта Леонид Соловьев.

«Василия везут на допрос к следователю Дмитрию Смадичу [, который расследует дело о беспорядках]», — добавил он.

Ранее следствие обвинило Кирилла Жукова в уголовных статьях «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни» и «Участие в массовых беспорядках». Аналогичные обвинения предъявлены также Ивану Подкопаеву, Алексею Меняйло, Самариддину Раджабову и Евгению Коваленко.

Согласно данным органов, обвиняемые на незаконном митинге применяли насилие к сотрудникам полиции, бросали в них камни и бутылки, а также распыляли слезоточивый газ. Все они, кроме Коваленко, не признают вины.

В ходе предварительного расследования доказана вина свыше десяти граждан, которые были провокаторами на акции оппозиции в центре столицы. Сейчас задержаны пять человек. Следователи провели допрос почти всех участников тех событий, которые находятся под административным арестом или оштрафованы по статье КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».