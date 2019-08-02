Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, 31 июля.

В разговоре с журналистами на Южной лужайке Белого дома глава США рассказал, что звонок был коротким, но конструктивным. Он также добавил, что не обсуждал с лидером России ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Мы не обсуждали ДРСМД, мы в основном обсуждали лесные пожары в Сибири и других частях России», — сказал президент Штатов.

Ранее в пресс-службе Кремля указывали, что американская сторона выступила инициатором звонка. Трамп предложил помощь в тушении лесных пожаров Сибири, а Путин в ответ поблагодарил его и пообещал воспользоваться предложением при необходимости. В сообщении кремлевской пресс-службы указано, что российский глава расценил шаг американцев как залог скорого восстановления отношений РФ и Штатов в полном формате.

Позже в Белом доме рассказали, что президенты государств также обсудили двустороннюю торговлю.