Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

 Оппозиции согласовали митинг на Сахарова 10 августа

Оппозиции согласовали митинг на Сахарова 10 августа
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

 Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии

Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии
Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным

Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным

 Сейсмологи зафиксировали у берегов Чили землетрясение магнитудой 6,8

Сейсмологи зафиксировали у берегов Чили землетрясение магнитудой 6,8
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

 Оппозиции согласовали митинг на Сахарова 10 августа

Оппозиции согласовали митинг на Сахарова 10 августа
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

 Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии

Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии
Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным

Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным

 Сейсмологи зафиксировали у берегов Чили землетрясение магнитудой 6,8

Сейсмологи зафиксировали у берегов Чили землетрясение магнитудой 6,8
22:58   1 Августа 2019
Россия

Оппозиции согласовали митинг на Сахарова 10 августа

Оппозиции согласовали митинг на Сахарова 10 августа

Власти Москвы согласовали незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы митинг на проспекте Академика Сахарова, заявленный на 10 августа. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает агентство «Москва».

«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», - рассказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Василий Олейник.

Согласованное количество участников мероприятия, как добавил Олейник, до 100 тысяч человек.

Цифра, судя по числу  участников, пришедших на согласованный митинг по тому же поводу 20 июля – 12  тысяч, чрезмерно оптимистическая. И организаторы нового митинга в курсе.

3 августа на проспекте Сахарова оппозиции столичные власти также согласовывали митинг, но от согласованной площадки заявители провокационно отказались.

Неделей раньше оппозиции пришлось свозить из регионов активистов, чтобы показать численность на незаконном митинге на Тверской. Эксперты в беседе с «Политикой Сегодня» объяснили любовь к несанкционированным митингам оппозиции перед легальными – картинками в западных СМИ, которыми они отчитываются перед зарубежными спонсорами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Антон Долохов
#москва #митинг #мосгордума #сахарова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...