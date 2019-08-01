Оппозиции согласовали митинг на Сахарова 10 августа

Власти Москвы согласовали незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы митинг на проспекте Академика Сахарова, заявленный на 10 августа. Об этом в четверг, 1 августа, сообщает агентство «Москва».

«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14:00 до 16:00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова», - рассказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Василий Олейник.

Согласованное количество участников мероприятия, как добавил Олейник, до 100 тысяч человек.

Цифра, судя по числу участников, пришедших на согласованный митинг по тому же поводу 20 июля – 12 тысяч, чрезмерно оптимистическая. И организаторы нового митинга в курсе.

3 августа на проспекте Сахарова оппозиции столичные власти также согласовывали митинг, но от согласованной площадки заявители провокационно отказались.

Неделей раньше оппозиции пришлось свозить из регионов активистов, чтобы показать численность на незаконном митинге на Тверской. Эксперты в беседе с «Политикой Сегодня» объяснили любовь к несанкционированным митингам оппозиции перед легальными – картинками в западных СМИ, которыми они отчитываются перед зарубежными спонсорами.