Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте

Один полицейский погиб и еще один получил ранение в Сургуте в результате нападения на них неизвестного мужчины, вооруженного ножом.

Об этом в четверг вечером сообщает ТАСС, приводя данные пресс-службы Управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В частности, в сообщении говорится, что дежурная часть полиции в Сургуте получила заявление о подозрительном мужчине, находящемся во дворе многоквартирного дома на улице Пушкина.

«На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульной-постовой службы. Прибыв на вызов, сотрудники полиции обнаружили во дворе дома неизвестного мужчину и предприняли попытку к его задержанию. Однако злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго», - добавили в ведомстве.

Более никаких подробностей о нападавшем к настоящему моменту не приводится. Обстоятельства произошедшего уточняются.