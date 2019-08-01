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Ходорковский имел запасной план, предполагавший гибель журналистов в тюрьме ЦАР

Ходорковский имел запасной план, предполагавший гибель журналистов в тюрьме ЦАР

 Ходорковский в качестве запасного плана для журналистов в ЦАР готовил тюрьму

Ходорковский в качестве запасного плана для журналистов в ЦАР готовил тюрьму
22:41   1 Августа 2019
Весь мир

Ходорковский имел запасной план, предполагавший гибель журналистов в тюрьме ЦАР

Ходорковский имел запасной план, предполагавший гибель журналистов в тюрьме ЦАР

Трое российских журналистов, погибшие год назад от рук бандитов в Центральноафриканской республике, стали жертвами наплевательского отношения и равнодушия организаторов их «командировки» в ЦАР – руководителя «Центра управления расследованиями» Андрея Коняхина и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, не исключено, что Ходороковский, отправляя журналистов в одну из самых опасных стран мира, изначально не планировал их возвращений, а напротив разработал несколько сценариев их убийства, чтобы затем использовать его для разжигания антироссийского скандала. Если бы Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев не погибли от рук бандитов, они были бы арестованы по подозрению в шпионаже и помещены в местную тюрьму, где были бы обречены на мучительную смерть в страшных условиях. Именно этим, как отмечает издание, можно объяснить, что журналисты нарушили несколько центральноафриканских законов – скрыли цель своего визита, въехав в ЦАР по туристическим визам, не зарегистрировали съемочное оборудование, использовали поддельные документы, выписанные на «волонтеров ООН, и дали взятку сотруднику жандармерии. Все это журналисты делали по указке Коняхина, который, со своей стороны действовал с разрешения своего патрона – Ходорковского.

Ходорковский имел запасной план, предполагавший гибель журналистов в тюрьме ЦАР

Спустя год после трагедии информационное агентство Nation News обсудила обстоятельства гибели российских журналистов в ЦАР с политологом-международником, экспертом МГУ Натальей Пискуновой. По словам эксперта, центральноафриканские тюрьмы являются одними из самых ужасных не только на континенте, но и во всем мире, и попадание в них ставит под угрозу жизнь узников.

Наталья Пискунова напомнила, что об ужасах тюрем ЦАР, которые можно сравнить лишь с тюрьмами восточноафриканской Эритреи, ранее не раз писали разные международные организации.

«Хуже африканских тюрем сложно что-то себе представить. Это не тюрьмы в нашем понимании, это нечто для содержания рабов без еды и воды. С человеком в них могут сделать все, что угодно. Ничего человеческого там просто вообще не существует… Там применяются страшные пытки без суда и следствия. Не дай бог кому-то туда попасть», - пояснила эксперт, добавив, что в таких условиях выжить сложно не только европейцу – даже местные жители не выдерживают там больше одного года.

Таким образом, становится очевидным, что, если бы российская съемочная группа попала в подобную тюрьму по обвинению в шпионаже, к чему ее с подачи Ходорковского толкал Коняхин, у журналистов было бы очень мало шансов выжить.

Ходорковский имел запасной план, предполагавший гибель журналистов в тюрьме ЦАР

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Автор: Александр Люблинский
#политика #чп #журналисты #весь мир #цар

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