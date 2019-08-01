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Более сотни «призраков» обнаружили в подписных листах Митрохина

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Ходорковский имел запасной план, предполагавший гибель журналистов в тюрьме ЦАР

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 Ходорковский в качестве запасного плана для журналистов в ЦАР готовил тюрьму

Ходорковский в качестве запасного плана для журналистов в ЦАР готовил тюрьму
21:46   1 Августа 2019
Россия

Более сотни «призраков» обнаружили в подписных листах Митрохина

Более сотни «призраков» обнаружили в подписных листах Митрохина

Телеканал «Рен ТВ» сообщает о махинациях с подписями кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Как сообщает телеканал в своем микроблоге Twitter, в подписном листе Митрохина, в частности, указаны данные Антонины Рогановой, родившейся в 1936 году. При этом приводится свидетельство о смерти Рогановой, скончавшейся два года назад. Сотрудники телеканала сообщают, что даже выяснили где похоронена женщина, которая спустя два года после собственной смерти каким-то образом смогла оставить свою подпись в поддержку кандидата от партии «Яблоко.

При этом отмечается, что в подписных листах, которые Митрохин сдал на проверку, выявлено 114 подписей несуществующих граждан – призраков. Однако сам кандидат отказывается признавать фальсификацию подписей и настаивает на том, чтобы считать себя жертвой, пострадавшей от недобросовестных сборщиков автографов.

Также, по данным телеканала, вечером в четверг 1 августа рабочая группа обратилась к Центризбиркому с рекомендацией отказать в регистрации еще одной кандидатки, в чьих подписных листах было обнаружено более шестисот подделанных подписей. Имя рекордсменки по поддельным подписям телеканал не называет.

 

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Автор: Александр Люблинский
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