Ходорковский в качестве запасного плана для журналистов в ЦАР готовил тюрьму

Беглый российский олигарх Михаил Ходорковский разработал несколько вариантов убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике, и, если бы они не погибли от рук бандитов, их ждала бы мучительная смерть в местной тюрьме.

Об этом в четверг пишет Федеральное агентство новостей, приводя мнение политолога и политтехнолога Наталии Елисеевой.

Напомним: трое российских журналистов Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР ровно год назад – 30 июля 2018 года. В их гибели Михаил Ходорковский и главред Центра управления расследованиями Андрей Коняхин, отправившие журналистов на верную гибель, лицемерно обвиняют других. При этом Коняхин, который отправил Джемаля, Радченко и Расторгуева в африканскую страну в рабочую командировку по туристической визе, знал, что они, скрывая истинную цель визита, нарушают местное законодательство. Также они нарушили еще один центральноафриканский закон, не зарегистрировав аппаратуру при въезде в страну. Таким образом журналисты были обречены на арест по подозрению в шпионаже.

По словам политолога, нарушение журналистами установленных правил и законов в ЦАР, а также их пренебрежение элементарными правилами безопасности и стали причиной трагедии.

«В данной истории много моментов, вызывающих вопросы. Зачем журналисты поехали по туристической визе? Зачем было посещать объекты под видом туристов? Хотя это запрещено. Зачем было прикидываться волонтерами ООН? Зачем нужны были поддельные пропуска? - задается вопросами Наталья Елисеева, отмечая при этом: - Складывается ощущение, что журналистов специально толкали на совершение данных действий или им обещали, что все будет в порядке».

При этом она добавила, что, возможно, заказчик понимал, на что именно толкает журналистов и к чему это может привести.

«Не хочу никого обвинять, но возможно, что на возвращение журналистов расчета и не было», - подчеркнула политолог.

Ранее издание опубликовало фильм-расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР», в котором излагались все собранные детективами, полицейскими и журналистами факты по этому делу.

Для анализа имеющейся в свободном доступе информации о гибели журналистов в африканской стране, в связи со множеством спекуляций на тему трагедии, ФАН в феврале текущего года обратилось к частному детективу Евгению Гвоздеву, которому предстояло проверить все обстоятельства прибытия, передвижения, контактов и гибели российских граждан. Все собранные материалы издание в июне передало Следственному комитету РФ.