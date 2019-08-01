Оппозиция опубликовала пособие по организации беспорядков в Москве

Общественная платформа «Зеленая лента», позиционирующая себя децентрализованным объединением оппозиции, опубликовала разбор тактик митингующих на незаконной акции 27 июля в Москве и рекомендации по поведению на других несогласованных митингах, которые, по сценарию авторов методички, развернутся в отсутствии лидеров уличного протеста.

Разбору тактик 27 июля в «пособии по беспорядкам» посвящена малая часть. Авторы методички считают, что отсутствие незарегистрированных кандидатов в МГД, которые организовывали протест, пошло незаконному митингу только на пользу. Он, по оценке составителей пособия, дольше продолжился и оказался сложнее для работы полиции.

Тот же сценарий, только отшлифованный современными средствами коммуникации, они предлагают к использованию и на будущих незаконных акциях.

«Людей буквально инструктируют, как правильно идти на столкновения с полицией и устраивать побоища», - возмутился автор telegram-канала «Шавки Красовского».

За призывы к беспорядкам в Москве 27 июня арест от семи до 30 суток получили шестеро экс-кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за брака, либо малого числа подписей, и блогер Алексей Навальный. Его соратницу Любовь Соболь от меры наказания, связанной с ограничением свободы, спасла только малолетняя дочь. Впрочем, от уголовное наказания не спасет.

30 июля СК РФ завел уголовное по факту массовых беспорядков. Расследование идет по трем частям этой статьи: об организации беспорядков, участии в них и призывах к ним. Максимальное наказание - 15 лет лишения свободы. Следователи уже задержали пятерых человек. Четверым из них предъявлены обвинения.