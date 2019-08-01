Ходорковский спланировал так, чтобы группа Джемаля не вернулась из ЦАР

Убитые годом ранее в Центральноафриканской Республике российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко могли стать жертвами спланированной операции организаторов командировки в одну из самых опасных стран мира. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, оценивая обстоятельства, при которых группа Джемаля въехала и путешествовала по ЦАР.

«Есть подозрение, что гибель журналистов не несчастный случай, а спланированная акция. Нельзя исключать, что со стороны организаторов поездки. Напрямую указать на это нельзя, но косвенные признаки указывают на то, что не была обеспечена охрана, они нигде не регистрировались. Все было сделано так, что люди находились в весьма рискованной зоне, где всегда можно было их просто убрать. Что и случилось», — заметил Перенджиев.

Трагедии в ночь на 30 июля 2018 года на дороге между деревнями Кене и Кпаку, где машину остановила вооруженная группа неизвестных, предшествовал въезд в страну по туристическим визам, что лишало россиян статуса журналистов и бросало на группу тень подозрения в шпионаже.

Координатор финансируемого олигархом Михаилом Ходорковским Центра управления расследованиями Андрей Коняхин требовал от журналистов откупаться от местных военных при возникновении неудобных вопросов, а для «подстраховки» снабдил поддельными удостоверениями сотрудников ООН. Помимо прочего, организаторы не позаботились о регистрации съемочной аппаратуры, с которой европейские туристы вызывали в африканской республике много вопросов у местных силовиков. За малую часть нарушений группе Джемаля могла оказаться в местной тюрьме, где весьма негуманные условия содержания. Об обеспечении охраной на неспокойных дорогах ЦАР, где орудуют бандитские группировки, речь не шла изначально. Мало того, у россиян не было даже бронежилетов.

Ранее Генпрокуратура ЦАР приостановила расследование дела об убийстве россиян, опубликовав соответствующее коммюнике. Делом о тройном убийстве в Африке продолжит заниматься Следственный комитет РФ, у которого есть масса вопросов к Ходорковскому.