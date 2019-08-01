​​​​​​​Пропавших в Белом море туристов-байдарочников нашли живыми

Туристическая группа из десяти петербуржцев, пропавшая после выхода в поход на байдарках в Оненжской губе Белого моря в Карелии, обнаружена спасателями.

Об этом в четверг вечером сообщает агентство ТАСС, приводя слова главы администрации Беломорского муниципального района Алексея Уханова. В частности, сообщается, что в настоящее время спасатели на вертолете эвакуируют обнаруженных туристов.

«Нашлась группа туристическая, ее на вертолет посадили, сейчас везут в [населенный пункт] Сумский Посад - у них там свой автотранспорт личный», - пояснил Уханов.

Напомним: ранее сообщалось, что туристическая группа из Петербурга, отправилась в поход на байдарках в Белом море, несмотря на приближающийся шторм. Как рассказали родственники туристов, байдарочники взяли с собой достаточный запас воды и продовольствия и планировали переждать непогоду на одном из островов Белого моря. Однако в намеченное время – 29 июля – группа не вернулась из похода и не выходила на связь. Спасатели приступили к поискам, как только это позволили сложные погодные условия.