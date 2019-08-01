Аллергик Навальный разочарован в медицине и просит следователей поставить ему диагноз

Блогер Алексей Навальный, получивший 24 июля 30 суток в спецприемнике за призывы к беспорядкам в Москве, разочаровался в медицине и просит следователей поставить ему диагноз, из-за которого его госпитализировали в 64-й горбольнице столицы. О заявлении, направленном блогером в Зюзинский МРСО ГСУ СК России по Москве, на странице в Twitter сообщил адвокат Вадим Кобзев. Навальный в нем просит проверить, не отравился ли он.

В 64-ой горбольнице Москвы, где Навальный провел меньше суток, врач-терапевт и иммунолог-аллерголог блогеру поставили диагноз «крапивница». Главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев подтвердил: анализы Навального показали, что отравляющих веществ в его организме нет. Позже в сети опубликовали снимки заключения.

Версию об «отравлении» распространяет офтальмолог и глава пронавальнинского «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева. Диагноз, как Васильева призналась на своей странице в Facebook, она поставила «через дверь», то есть не осматривая пациента.