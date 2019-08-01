Улицы в центре Москвы перекроют для ремонтных работ

Представитель столичного департамента транспорта в четверг, 1 августа, сообщил, что ряд улиц в центре Москвы перекроют в течение месяца в связи с проведением ремонтных работ. По его словам, в связи с ремонтными работами в центре столицы введут ограничения движения и перекрытия​​​.

«Планируйте маршрут заранее», — посоветовали в московском транспорте.

В субботу, 3 августа, с десяти вечера до восьми утра воскресенья, 4 августа, на капитальный ремонт перекроют участок дороги Большого Москворецкого моста от Болотной улицы до улицы Варнавка. Также не исключили, что дополнительно перекроют прилегающие улицы.

С пятницы, 2 августа, до вторника, 6 августа, перекроют участок Озерковской набережной от пересечения с Садовническим проспектом до пересечения с Зацепским Валом. С 16 августа по 19 августа перекроют участок Овчинниковской набережной от пересечения с Пятницкой улицей допересечения с Садовническим проспектом.