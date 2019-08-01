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19:26   1 Августа 2019
Россия

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожарами в Сибири

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пожарами в Сибири

Первое уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено Следственным комитетом РФ в связи с масштабными природными пожарами в Красноярском крае.

Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СКР.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении ряда должностных лиц краевого Министерства лесного хозяйства. Правоохранители, в рамках расследования уголовного дела, уже проводят обыски в Минлесхозе Краснодарского края, а также в местном управлении МЧС, а также лесопожарном центре. В ходе обысков, как отмечается, проводится изъятие документов, интересующих следствие.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сибирь #чп #пожары #следственный комитет

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