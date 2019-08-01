Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аллергик Навальный разочарован в медицине и просит следователей поставить ему диагноз

Аллергик Навальный разочарован в медицине и просит следователей поставить ему диагноз

 ​​​​​​​Пропавших в Белом море туристов-байдарочников нашли живыми

​​​​​​​Пропавших в Белом море туристов-байдарочников нашли живыми
Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии

Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии

 Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Ходорковский спланировал так, чтобы группа Джемаля не вернулась из ЦАР

Ходорковский спланировал так, чтобы группа Джемаля не вернулась из ЦАР

 Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3

Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3
Аллергик Навальный разочарован в медицине и просит следователей поставить ему диагноз

Аллергик Навальный разочарован в медицине и просит следователей поставить ему диагноз

 ​​​​​​​Пропавших в Белом море туристов-байдарочников нашли живыми

​​​​​​​Пропавших в Белом море туристов-байдарочников нашли живыми
Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии

Экс-президент Южной Осетии Тибилов опасается рецидива геноцида со стороны Грузии

 Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Порошенко пообещал покаяться перед украинцами

Ходорковский спланировал так, чтобы группа Джемаля не вернулась из ЦАР

Ходорковский спланировал так, чтобы группа Джемаля не вернулась из ЦАР

 Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3

Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3
18:52   1 Августа 2019
Россия

Ходорковский знал, что группа Джемаля рискует жизнью и свободой в ЦАР

Ходорковский знал, что группа Джемаля рискует жизнью и свободой в ЦАР

Министерство иностранных дел РФ в четверг, 1 августа, сообщило, что сотрудников посольства ЦАР в Москве ввели в заблуждение относительно истинной цели визита российских журналистов в страну, поэтому им выдали туристические визы. Однако иностранным журналистам, которые отправляются в ЦАР работать, необходимо не только оформить визу соответствующей категории, но и зарегистрировать специальную съемочную аппаратуру, о чем знали организаторы поездки Михаил Ходорковский и Андрей Коняхин.

Российские журналисты въехали в страну по туристической визе, чтобы снять документальный фильм, чем скрыли истинную цель визита. Также они не зарегистрировали аппаратуру, что являлось основанием для ареста по подозрению в шпионаже. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко рисковали оказаться в центральноафриканской тюрьме, но все закончилось гораздо трагичнее. 

Ходорковский знал, что группа Джемаля рискует жизнью и свободой в ЦАР

По информации Федерального агентства новостей, журналисты под видом туристов отправились к военно-тренировочному лагерю в Беренго, чтобы отснять часть материалов для будущего фильма. Однако туристам запрещено снимать государственные военные объекты ЦАР. Журналистам можно, если предварительно получить специальное письменное разрешение в Министерстве национальной обороны и восстановления Армии. В Банги журналисты избежали ареста с помощью взятки.

Последним нарушением закона, которое и привело к гибели всей группы, стала ложь на пункте пропуска на дороге. Чтобы избежать досмотра, журналисты выехали после заката, выдав себя за волонтеров ООН, на которых не распространяются требования досмотра и комендантский час. Липовые удостоверения журналистам выдал и подписал сам глава ЦУР Коняхин. Жандармы пропустили автомобиль, проверив только паспорта у «сотрудников ООН». Машину группы обстреляли в 24 километрах от Сибют. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Олег Королев
#россия #журналисты #общество #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...