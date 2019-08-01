Ходорковский знал, что группа Джемаля рискует жизнью и свободой в ЦАР

Министерство иностранных дел РФ в четверг, 1 августа, сообщило, что сотрудников посольства ЦАР в Москве ввели в заблуждение относительно истинной цели визита российских журналистов в страну, поэтому им выдали туристические визы. Однако иностранным журналистам, которые отправляются в ЦАР работать, необходимо не только оформить визу соответствующей категории, но и зарегистрировать специальную съемочную аппаратуру, о чем знали организаторы поездки Михаил Ходорковский и Андрей Коняхин.

Российские журналисты въехали в страну по туристической визе, чтобы снять документальный фильм, чем скрыли истинную цель визита. Также они не зарегистрировали аппаратуру, что являлось основанием для ареста по подозрению в шпионаже. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко рисковали оказаться в центральноафриканской тюрьме, но все закончилось гораздо трагичнее.

По информации Федерального агентства новостей, журналисты под видом туристов отправились к военно-тренировочному лагерю в Беренго, чтобы отснять часть материалов для будущего фильма. Однако туристам запрещено снимать государственные военные объекты ЦАР. Журналистам можно, если предварительно получить специальное письменное разрешение в Министерстве национальной обороны и восстановления Армии. В Банги журналисты избежали ареста с помощью взятки.

Последним нарушением закона, которое и привело к гибели всей группы, стала ложь на пункте пропуска на дороге. Чтобы избежать досмотра, журналисты выехали после заката, выдав себя за волонтеров ООН, на которых не распространяются требования досмотра и комендантский час. Липовые удостоверения журналистам выдал и подписал сам глава ЦУР Коняхин. Жандармы пропустили автомобиль, проверив только паспорта у «сотрудников ООН». Машину группы обстреляли в 24 километрах от Сибют.