Финский политолог связал визовое ужесточение с антироссийской пропагандой

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман назвал решение Финляндии ужесточить требования к визе для россиян политическим, добавив, что оно грубое и неконструктивное. Об этом он заявил 1 августа телеканалу «360».

Бекман не исключил, что страна решила ввести новые правила, чтобы получить доступ к данным туристов. Такая информация может быть на руку западной разведке, отметил он.

«В данной ситуации каждый россиянин, который хочет получить визу, должен будет принести папку документов, где есть информация о работе, банке, семье. Это может быть полезно разведывательным структурам Запада. В самой Финляндии внешней разведки нет», — сказал Йохан Бекман.

Он также отметил, что новые изменения могут быть связаны с призывами партии «Истинные финны». Один из членов партии Олли Котро ранее предложил упростить визовый режим между Финляндией и Россией. Его призыв резко осудили, а Котро назвали пророссийским. Поэтому антироссийская пропаганда также могла стать причиной случившегося, считает политолог.

Бекман добавил, что при этом Россия упрощает систему въезда для финнов, которые часто бывают в Выборге, Карелии и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточила визовые требования для граждан России.