По просьбе парламента Южной Осетии Совет Госдумы РФ готовится на ближайшем заседании рассмотреть обращение о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны Грузии. Во время становления советской власти на участь закавказской республики, которая соблазнилась идеей власти мирового пролетариата, тоже выпали непростые испытания.

Демократическая на тот момент Грузия, как и в XXI веке, была готова проливать кровь, оспаривая право осетин на самоопределение. По оценке южноосетинского парламента, количество жертв от вторжения меньшевиков в 1920 году перевалило за пять тысяч. Почему спустя сто лет республика вспомнила про грузинский геноцид «Политика Сегодня» узнала у президента Южной Осетии в 2012-2017 годах Леонида Тибилова.

- Почему для Южной Осетии важно, чтобы российский парламент признал геноцид 1920 года со стороны Грузии?

- Вопрос геноцида осетинского народа со стороны меньшевицкого правительства, так оно называлось в Грузии в 1920 году, остро стояло всегда и по сегодняшний день. Почему? Да потому, что как расписано в этом обращении, в 1919-20 годах осетинский народ практически был подвергнут полному истреблению со стороны тогдашней грузинской армии. Десятки и сотни сел были сожжены, тысячи людей погибли, более пяти тысяч во время вторжения в Южную Осетию.

Люди, спасаясь от грузинских властей через перевалы Кавказского хребта, хотели добраться до Северной Осетии, подались в Россию. Уже в осеннее время, когда шел снег, погибло еще несколько тысяч человек. Это было событие, из ряда вон выходящее, когда один народ истребляет другой. Поэтому я еще раз повторяю, что вопрос очень остро стоит сегодня.

Если поверхностно посмотреть на историю, несколько раз повторились со стороны Грузии попытки уничтожения осетинского народа. Это 90-е годы, 2004 год, ну а всему миру известно 2008 год, когда Грузия без объявления пошла войной на Южную Осетию. Это была полномасштабная война против мирного населения, против Южной Осетии.

Вот такие моменты говорят о том, что, конечно же, во все времена со стороны Грузии наблюдалось намерение уничтожить осетинский народ. Естественно, это подпадает по всем мировым стандартам под геноцид. Для нас это очень важно. Грузия сегодня отказывается подписывать документ о неиспользовании силы против Южной Осетии после 2008 года. Это означает, что Грузия не исключает такую возможность силой захватить Южную Осетию. Поэтому обращение парламента отвечает интересам осетинского народа в плане его дальнейшего сохранения.

- Готова ли Южная Осетия в будущем налаживать отношения с Грузией?

- У нас есть определенные условия, которые должна выполнить грузинская сторона. В бытность мою президентом они были перечислены: подписание документа о ненападении, о неиспользовании силы против Южной Осетии, о том, что они дать оценку тому, что произошло в 20-х годах и в последние годы, признали Южную Осетию, возместили ущерб и так далее. Есть сейчас переговорный процесс в рамках женевских дискуссий, и результат этих дискуссий будет основой для дальнейших действий.

- Если отстраниться от политики, то как осетины и грузины сегодня соседствуют на бытовом уровне? Жители республик поддерживают какие-то контакты?

- Южная Осетия — это Алания, признанное государство великой Россией и другими странами. Работа по признанию продолжается, поэтому с нами, кто бы ни был в мире, отдельно взятые государства, народы должны разговаривать, как с государством, которое имеет все атрибуты своей жизни. Если этого нет, то мы не собираемся ни с кем разговаривать. Язык силы для нас неприемлем.

- Грузины, которые живут на территории Южной Осетии, великолепно себя чувствуют. Естественно, они пользуются теми же полномочиями, которыми обладают осетины, как граждане республики Южная Осетия, государства Алания.

- Помимо вопроса о признании геноцида, какая первоочередная помощь от России сегодня требуется Южной Осетии?

- Очень объемный вопрос. С Россией у нас сегодня более ста соглашений и договоров. В их рамках происходит то, что называется сближением с Российской Федерацией. В 2015 году, в бытность мою президентом, я и президент России подписали договор о союзничестве и интеграции.

В рамках этого договора сегодня ведется большая работа по всем тем направлениям, которые являются основой для жизни для Южной Осетии и России. Мы благодарны России за большую помощь, которую она продолжает оказывать нам и по сегодняшний день.