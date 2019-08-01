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18:11   1 Августа 2019
Россия

СК РФ отметил весомый вклад «Дождя» в поимке правонарушителей после незаконного митинга

СК РФ отметил весомый вклад «Дождя» в поимке правонарушителей после незаконного митинга

Следственный комитет Москвы в четверг, 1 августа, направил благодарность на имя генерального директора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой «за значительную помощь в выявлении правонарушителей» на несогласованной акции 27 июля. Согласно письму, прямая трансляция телеканала, которая длилась 11 часов, помогла силовикам выявить провокаторов.

Заместитель руководителя ГУ СКР по Москве Сергей Ярош поблагодарил главного редактора телеканала и корреспондентов за сотрудничество и «достижение высоких результатов по обеспечению защиты российского законодательства и правопорядка столице», передает Федеральное агентство новостей. Однако официально СКР еще не подтвердил, что письмо действительно отправляли. 

Телеканал «Дождь» регулярно освещает митинги, но однобоко — оправдывает провокаторов и обвиняет правоохранительные органы. В субботу, 27 июля, в столицу для участия в несогласованной акции в столицу привезли массовку из регионов. Провокаторы за деньги кидались на полицейских, швыряли бутылки, прорвали оцепление и парализовали движение машин на Садовом кольце.

Во вторник, 30 июля, следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках и о применении насилия к представителю власти после акции в столице.

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Автор: Олег Королев
#москва #россия #скр #общество

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