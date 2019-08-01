Маленькая дочь не спасет Соболь от уголовной ответственности за массовые беспорядки

Единственным из организаторов незаконного митинга, переросшего в массовые беспорядки в Москве 27 июля, кому удалось избежать отбывания административного наказания в виде содержания в спецприемнике, стала Любовь Соболь, прикрывшаяся для этого своей малолетней дочерью.

Об этом в четверг 1 августа сообщает Федеральное агентство новостей, отмечая, что своей свободой Соболь распорядилась весьма неразумно и деструктивно, и вновь призывает сторонников выйти на улицы, что может обернуться для нее реальным уголовным сроком по статье за неоднократную организацию незаконных акций.

После того, как подписная кампания так называемых «независимых кандидатов» на выборах в Московскую городскую думы была провалена в связи со вскрытыми махинациями с подписными листами, оппозиция бросила все силы на организацию незаконных митингов, несогласованных со столичными властями. Нелегальные акции с 14 по 27 июля в Новопушкинском сквере, у Мосгоризбиркома мэрии, на Трубной площади и на Тверской улице заканчивались тщательно спланированными и подготовленными массовыми беспорядками.

Любовь Соболь и другие оппозиционные кандидаты провоцировали людей вступать в столкновения с полицией, и скандировать антигосударственные лозунги.

На незаконной акции в минувшую субботу 27 июля, протестующие закидывали сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали порядок в столице, кусками асфальта, бутылками и мусорными баками, при этом участники митинга выходили на проезжую часть, мешая движению транспорта.

В рамках мер, предпринятых правоохранителями для недопущения организации новых незаконных митингов, были задержаны организаторы акций из числа несостоявшихся кандидатов в МГД. Как сообщает издание Forbes блогер Алексей Навальный и Дмитрий Гудков получили административное наказание в виде 30 дневного ареста, Иван Жданов был арестован на 15 суток, Илья Яшин и Юлия Галямина – на 10 суток, Александр Соловьев – на 8 суток, и Константин Янкаускас – на 7 суток.

Избежать административного наказания в спецприемнике удалось только Любови Соболь, которая в период подписной кампании неделями безвылазно жила в «центре сбора подписей, но затем очень вовремя вспомнила о том, что у нее есть ребенок. После задержания Соболь 27 июля до начала незаконной акции, она попыталась придать оттенок незаконности происходящему, и на каждом углу напоминала о том, что она мать – в полиции, в своем микроблоге Twitter. Однако, после того, как ей назначили наказание в виде 30-тысячного штрафа и отпустили, эта мать, отправилась не к дочке, а на Трубную площадь, где приняла участие в незаконной акции и была задержана повторно.

Не сделав никаких выводов из истории с двойным задержанием и присуждением административного штрафа, Соболь продолжает незаконную деятельность и призывает москвичей выйти на очередную несанкционированную акцию 3 августа.

По мнению политологов, призывы Соболь выйти на «прогулку» по «Бульварному кольцу» 3 августа, являются ничем иным, как организацией новой незаконной акции, которая, также, как и предыдущие, закончится массовыми беспорядками, провокациями и задержаниями. При этом сама сторонница Навального продолжит использовать маленькую дочь, как прикрытие в попытке избежать административного ареста за свою деятельность.

Однако, как отмечает издание, намерение Соболь по максимуму эксплуатировать свое материнство не означает, что ей это удастся. Уголовный кодекс не позволит ей бесконечно безнаказанно дебоширить на столичных улицах.

В частности, УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет для лиц, трижды привлекавшихся к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ в течение полугода. Таким образом Любовь Соболь, которую Хамовнический суд обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за организацию незаконного митинга 14 июля в Новопушкинском сквере, а также в отношении которой составлен протокол после задержания 27 июля, имеет все шансы закончить свою политическую карьеру после акции на Бульварном кольце 3 августа. Размышлять о демократии и заниматься политической философией сторонница Навального продолжит уже в местах не столь отдаленных. При этом ей стоит помнить и о том, что в тюрьмах бунты пресекаются гораздо жестче, чем на столичных улицах и там уже не помогут крики про позор России.