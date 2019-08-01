Суд в США займется «российским вмешательством» на старте президентской кампании-2020

Суд по делу о «вмешательстве в выборы» президента США в 2016 году по делу российской компании «Конкорд» может состояться в начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба суда в четверг, 1 августа.

Ранее суд Нью-Йорка отклонил иск Демпартии США, представители которой обвинили российские власти, разведку и предвыборный штаб президента Дональда Трампа в причастности к взлому партийных серверов. Решение было вынесено из-за отсутствия «адекватных доказательств».

Авторы иска утверждали, что предвыборный штаб Трампа имел «связи» с российской стороной и WikiLeaks. Их целью якобы стал подрыв избирательной кампании экс-кандидата Демпартии на выборах 2016 года — Хиллари Клинтон. Демократы заявляли, что для этого хакеры взломали компьютеры НКДП, а похищенные данные были обнародованы, что и поспособствовало победе Трампа на выборах.

Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер почти два года расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы, которые как в Кремле, так и в Белом доме много раз отрицали. В итоге Мюллер он не нашел никаких свидетельств «сговора» между Трампом и Россией. Между тем, следствие обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. По завершении скандального «дела» Мюллеру пришлось покинуть пост.

Ранее адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье обвинил генпрокурора США Уильяма Барра и Мюллера в досудебном разглашении материалов дела и призвал привлечь их к уголовной ответственности. Американский суд признал полное незнание Барром и Мюллером законодательства США, но решил оставить их без наказания.

Отметим, очередные выборы президента в США пройду в 2020 году. Большинство выборщиков для праймериз (предварительных выборов) определятся в так называемый супервторник — в феврале или марте.