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Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию
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17:38   1 Августа 2019
Россия

Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию

Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию

Работающие системы бронирования авиабилетов обязаны перенести сервера в Россию. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает в четверг РИА Новости с ссылкой на пресс-службу правительства. 

Ранее Минтранс опубликовал требования к новым системам онлайн-бронирования. Согласно проекту в 2020 году необходимо перенести серверы и базы данных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров, а также взаиморасчеты на территорию России. В настоящее время базы данных расположены на территории зарубежных государств. 

«Такое постановление подписано», — подтвердили в пресс-службе. 

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл на Сахалин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество #бронирование

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