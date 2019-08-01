Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию

Работающие системы бронирования авиабилетов обязаны перенести сервера в Россию. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, передает в четверг РИА Новости с ссылкой на пресс-службу правительства.

Ранее Минтранс опубликовал требования к новым системам онлайн-бронирования. Согласно проекту в 2020 году необходимо перенести серверы и базы данных систем, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров, а также взаиморасчеты на территорию России. В настоящее время базы данных расположены на территории зарубежных государств.

«Такое постановление подписано», — подтвердили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл на Сахалин.