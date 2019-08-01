Китай разрешил импортировать российский ячмень

Представитель главного китайского таможенного управления в четверг, 1 августа, сообщил, что Пекин разрешил ввозить в страну российский ячмень. Ранее протокол о фитосанитарных требованиях к ввозу ячменя из РФ подписали главное таможенное управление КНР и Россельхознадзор. Документ датирован 29 июля.

«Начиная с момента публикации настоящего оповещения разрешить импорт российского ячменя, соответствующего требованиям», — добавили китайские представители.

В июне 2019 года Москва договорилась расширить поставки сельскохозяйственной продукции в КНР, в частности, подписали соглашения о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое и ячменю.