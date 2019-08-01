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17:31   1 Августа 2019
Россия

Тюменский полицейский спас тонувшую в реке женщину

Тюменский полицейский спас тонувшую в реке женщину

Сотрудник полиции в Тюмени вытащил тонущую в реке женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в четверг, 1 августа.

Инцидент произошел в парке «Заречный». Находящийся в парке подполковник полиции Радиф Сарипов, увидел тонущую в Туре женщину. Страж правопорядка смог ухватил ее за руку и вытащить на берег. Отмечается, что спасенной не понадобилась медицинская помощь.

По словам женщины, на дне оказался обрыв, который ее испугал и дезориентировал. Она поблагодарила полицейского за спасение. 

 

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Автор: Арсений Аскольский
#тюмень

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