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17:08   1 Августа 2019
Россия

Град повредил две школы и 700 домов в Дагестане

Град повредил две школы и 700 домов в Дагестане

Дождь с градом повредил около 700 домов, две школы и детский сад в дагестанском селе Доргели в Карабудахкентском районе республики, передает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате проведенного обследования было выяснено, что в селении Доргели имеются повреждения кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы», — заявили в региональном МЧС.

В ведомстве сообщили, что с местным населением проводится разъяснительная работа. Кроме этого, члены специальной комиссии обследуют дома всех обратившихся с жалобами граждан. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #дагестан #политика #общество #град

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