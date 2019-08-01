Град повредил две школы и 700 домов в Дагестане

Дождь с градом повредил около 700 домов, две школы и детский сад в дагестанском селе Доргели в Карабудахкентском районе республики, передает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате проведенного обследования было выяснено, что в селении Доргели имеются повреждения кровли около 700 домов, двух школ, детского сада и участковой больницы», — заявили в региональном МЧС.

В ведомстве сообщили, что с местным населением проводится разъяснительная работа. Кроме этого, члены специальной комиссии обследуют дома всех обратившихся с жалобами граждан.