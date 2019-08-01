Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 1 августа, назвала очередным витком русофобской кампании проект закона комитета Сената США по международным отношениям о введении санкций против «Северного потока — 2». По ее словам, американская сторона обсуждает разные вопросы, поэтому трудно сказать о будущих решениях.
Согласно законопроекту, Вашингтон предлагает ввести санкции против компании, которые строят магистральный газопровод между РФ и Германией по ;дну Балтийского моря. Сейчас окончательного решения нет.
«Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», — добавила Захарова.
#Захарова: У инициаторов бесполезного санкционного давления на Россию из Вашингтона осталась единственная надежда на пропагандистский эффект. pic.twitter.com/ngAfDnGc2O— МИД России ???????? (@MID_RF) 1 августа 2019 г.