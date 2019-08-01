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16:52   1 Августа 2019
Россия

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

Захарова назвала новым витком русофобии возможные санкции по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в четверг, 1 августа, назвала очередным витком русофобской кампании проект закона комитета Сената США по международным отношениям о введении санкций против «Северного потока — 2». По ее словам, американская сторона обсуждает разные вопросы, поэтому трудно сказать о будущих решениях.

Согласно законопроекту, Вашингтон предлагает ввести санкции против компании, которые строят магистральный газопровод между РФ и Германией по ;дну Балтийского моря. Сейчас окончательного решения нет. 

«Там обсуждается много всего, не всегда принимаются решения. И во что это все выльется, сложно сказать», — добавила Захарова. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#захарова #сша #санкции #северный поток - 2

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