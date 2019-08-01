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16:34   1 Августа 2019
Россия

МЧС направило Ми-8 на поиск пропавшей в Карелии группы туристов

МЧС направило Ми-8 на поиск пропавшей в Карелии группы туристов

Представитель республиканского ГУ МЧС в четверг, 1 августа, сообщил, что вертолет Ми-8 направили на север Карелии для поиска десяти туристов из Петербурга, с которыми потеряли связь. В среду, 31 июля, спасателей проинформировали, что туристы-байдарочники не только пропали на Белом море, но и не выходят на связь уже неделю с 24 июля.

«В данный момент из Петербурга на поиски туристов направили авиацию МЧС РФ — вертолет Ми-8», — отметили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что поиски на воде затрудняют высокие волны в районе островов размерами и сильный ветер. Среди туристов 15-летний подросток. Последний раз путешественников видели в Беломорском районе у острова Бережной Борщевец.

Согласно маршруту, туристы-байдарочники двигались до острова Кондостров в Белом море, чтобы встретиться с местный житель и вернуться на материк 29 июля. По информации МЧС, десять туристов на пяти байдарках прибыли из Петербурга, но в ведомстве не зарегистрировались, поэтому неизвестно, когда они вышли на маршрут в Белом море.

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Автор: Анатолий Кубарев
#карелия #петербург #ми-8 #байдарочники

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