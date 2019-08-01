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18:55   1 Августа 2019
Весь мир

Журналисты в ЦАР попались на приманку мстительного Ходорковского

Журналисты в ЦАР попались на приманку мстительного Ходорковского

Поездка российских журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева в ЦАР была хороша проплачена, но плохо организована, заявил в комментарии «Политике Сегодня» военный эксперт, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. 

Сегодня МИД РФ заявило, что от посольства ЦАР в Москве были скрыты истинные цели визита журналистов в республику, поэтому им выдали туристические визы.

«Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов. Так, Посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Кирилл Радченко, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки», — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.  

Баранец считает, что не только посольство было введено в заблуждение. В неведении, в какую историю они вляпываются, находились и сами журналисты. Эксперт уверен на все 100% в том, что провокация с убийством была разработана в штабе опального олигарха Михаила Ходорковского, обвиняемого в России в причастности к убийству мэра Нефтеюганска.  

«Для этой операции выбиралась знаковая фигура в российском журналистском мире. И она была найдена — Джемаль», — категоричен собеседник агентства. 

Журналисты в ЦАР попались на приманку мстительного Ходорковского

Он подчеркнул: факт присутствия российских военных советников в ЦАР — давно известен. Советники находятся в стране открыто и легально — по приглашению руководства страны. Ходорковский заманил в ЦАР Джемаля мифической ЧВК «Вагнера».

«Чтобы заманить в ловушку, Ходорковский специально повесил перед носом Джемаля морковку и они тупо поверили. Операция была хорошо проплачена, но плохо подготовлена. Журналисты оказались безграмотны, не изучили, какие районы ЦАР находились под контролем тех или иных формирований. Путь их к той ложной цели лежал через убийство. Убийство  было запланировано, я на сто, тысячу процентов уверен в этом», - считает Баранец.  

Военный обозреватель узнает «манеру Ходорковского». 

«Слишком дорогую цену он заплатил, кода мы оторвали его пасть от нефтяного корыта», — объясняет мотивы олигарха Баранец. 

Российские журналисты были убиты 30 июля 2018 года на 24-м километре дороги из Сибюта в Декоа. В Генпрокуратуре ЦАР пришли к выводу, что автомобиль россиян остановили бандиты, которые орудуют в тех краях с целью наживы. Грабители и расправились с журналистами. 

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Автор: Елена Ляхова
#цар #убийство журналистов #джемаль #баранец

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