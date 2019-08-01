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16:40   1 Августа 2019
Россия

Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

Власти Венесуэлы и оппозиция собрались для третьего раунда переговоров на острове Барбадос, сообщил в четверг представитель оппозиции, депутат Сталин Гонсалес. 

По словам Гонсалеса, начался еще один раунд в рамках «механизма Осло». 

«Настаиваем на поиске конституционного выхода из кризиса, который положит конец страданиям венесуэльцев», — пишет он в Twitter.

Два предыдущих раунда переговоров прошли в мае в Осло. Венесуэльский лидер Николас Мадуро выразил надежду, что диалог с оппозицией поможет достичь договоренностей, сдвинув ситуацию с мертвой точки. 

Третий раунд переговоров начался в Венесуэле с оппозицией

В январе этого лидер оппозиции Хуан Гуаидо самолично провозгласил себя временным главой государства, после чего в Венесуэле обострился кризис. Гуиадо признали США вместе с западными странами. В свою очередь, действующий президент Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота. В защиту Мадуро как легитимного лидера страны вступились РФ, Китай, Турция и ряд других стран.

После того, как Гуаидо появился на международной арене, западная пресса начала плодить множество фейков. По указке Вашингтона иностранные СМИ стремились оправдать его незаконное самопровозглашение. В начале 2019 года появился фейк о «ЧВК Вагнер», которая якобы была отправлена в Каракас для защиты венесуэльского лидера. Другой вброс касался «золота Мадуро», которое вывозили из страны самолеты российских авиакомпаний. Сами авторы «новостей» вскоре опровергли ложную информацию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оппозиция #политика #общество #венесуэла #мадуро #гуаидо

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