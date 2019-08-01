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16:57   1 Августа 2019
Россия

МЧС поблагодарило США за предложение помощи в тушении лесных пожаров

МЧС поблагодарило США за предложение помощи в тушении лесных пожаров

МЧС РФ поблагодарило США за предложение помощи в тушении пожаров в Сибири.

С предложением помощи выступил американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Президент РФ поблагодарил коллегу «за столь внимательное отношение» и отметил, что Россия «при необходимости воспользуется» предложением.

МИД РФ расценили предложение Трампа как шаг к восстановлению диалога. Глава департамента международной деятельности Владимир Соловьев отметил, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

Он напомнил, что Россия на протяжении последних 20 лет неоднократно предлагала США помощью в борьбе с природными катаклизмами, включая лесные пожары.

Ранее в Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь лесных пожаров в России составляет 2,9 миллионов гектаров. Смог от возгорания накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и  Казахстана.

Лесные пожары тушат 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс рф #лесные пожары

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